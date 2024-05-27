В Даугавпилсе произошло нападение, во время которого должностное лицо получило телесные повреждения, однако нападение произошло по причинам, не связанным с профессиональной деятельностью, сообщили Panorāma в Госполиции.

По информации независимого СМИ "Чайка", пострадавшей является руководительница Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайводе. Даугавпилсская больница от комментариев пока отказывается.

Согласно неофициальной информации, нападение было совершено еще несколько дней назад, возможно, в пятницу. Состояние Вайводе после нападения было тяжелым, но сейчас стабилизировалось.

Видео: сюжет Panorāma

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