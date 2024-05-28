Дисквалифицированная сборная России по хоккею поднялась на 2-е место в рейтинге IIHF

Сборная Канады, оставшаяся без медалей на чемпионате мира, по-прежнему находится на первом месте в обновленном мировом рейтинге. Однако разница со вторым местом невелика. Четвертое место сборной Канады на чемпионате мира позволило ей сохранить лидирующие позиции.

Фото: Скриншот с сайта IIHF

Сразу за Канадой идет сборная России, которая последний раз участвовала в чемпионате мира в 2021 году и была дисквалифицирована с международной арены после полномасштабного нападения на Украину. Однако даже без участия в чемпионате мира Россия обогнала в рейтинге IIHF Финляндию, которая не преодолела барьер четвертьфинала. Россия сейчас занимает второе место.

IIHF ежегодно присуждает России рейтинговые очки, которые эквивалентны бронзовой медали, завоеванной на чемпионате мира. Очень высокая позиция сохраняется даже без игр.

Это привело к тому, что, если Канада останется без медалей на следующем чемпионате мира, Россия станет номером один в мире. Причем пропустив турнир четыре года подряд.