Дисквалифицированная сборная России по хоккею поднялась на 2-е место в рейтинге IIHF

На минувших выходных в Чехии завершился чемпионат мира по хоккею. По итогам распределения мест в турнире обновился и рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF), в котором Россия, уже несколько лет дисквалифицированная с международной арены, поднялась на второе место.
Сборная Канады, оставшаяся без медалей на чемпионате мира, по-прежнему находится на первом месте в обновленном мировом рейтинге. Однако разница со вторым местом невелика. Четвертое место сборной Канады на чемпионате мира позволило ей сохранить лидирующие позиции.
Сразу за Канадой идет сборная России, которая последний раз участвовала в чемпионате мира в 2021 году и была дисквалифицирована с международной арены после полномасштабного нападения на Украину. Однако даже без участия в чемпионате мира Россия обогнала в рейтинге IIHF Финляндию, которая не преодолела барьер четвертьфинала. Россия сейчас занимает второе место.
IIHF ежегодно присуждает России рейтинговые очки, которые эквивалентны бронзовой медали, завоеванной на чемпионате мира. Очень высокая позиция сохраняется даже без игр.
Это привело к тому, что, если Канада останется без медалей на следующем чемпионате мира, Россия станет номером один в мире. Причем пропустив турнир четыре года подряд.
Разумеется, наибольший подъем в рейтинге сделала чемпионка мира Чехия, поднявшаяся с восьмого места на четвертое. Швейцария, сыгравшая в финале, следует сразу за Чехией - на пятой позиции.
Сборная Латвии, завершившая чемпионат мира на девятом месте, сохранила 10-ю позицию в рейтинге.
Как сообщается на сайте IIHF, мировой рейтинг основан на начислении очков за итоговые места на четырех последних чемпионатах мира IIHF и на последнем олимпийском хоккейном турнире.
Мэр города Тампере Калерво Куммола, бывший вице-президент IIHF, раскритиковал последний рейтинг: "За три последних года моей работы на посту вице-президента IIHF, в 2018-2021 годах, Россия выиграла одну бронзовую медаль. Я не знаю, что там происходит, но это выглядит настолько нелепо, что лучше вообще прекратить этот рейтинг", - приводит его слова Ilta-Sanomat.
russia was just moved to second place on IIHF world ranking, overtaking Finland, even though they haven't played since 2022. wtf is this? @IIHFHockey pic.twitter.com/rvJrR69fhl— HotSotin 🇫🇮 NAFO (@HotSotin) May 27, 2024
СМИ пишут, что после начала войны и дисквалификации страны-агрессора ее очки были заморожены, поэтому сложилась такая ситуация.
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