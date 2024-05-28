Салацгривский мост будет снесен: на его месте появится новый

Договор заключен с объединением компаний NB&Tilts, в которое входят SIA Nordes būve и SIA Tilts. Цена договора составляет 14,972 миллиона евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Существующий мост будет полностью снесен и заменен новым четырехпролетным сталежелезобетонным балочным мостом с новыми опорами и стальными балками. На время строительных работ будет построен временный мост для проезда транспорта через реку Салаца.

Вокруг моста будет оборудована инфраструктура для пешеходов. 10,718 млн евро на реконструкцию моста выделено из государственного бюджета.

Средства на реконструкцию моста в размере 7,548 млн евро выделены в рамках третьего конкурса предложений "Военная мобильность" Европейского исполнительного агентства по климату, окружающей среде и инфраструктуре (CINEA). Общий бюджет проекта, включая европейское финансирование, составит 18,267 млн евро.

9 апреля этого года правительство утвердило передачу Салацгривского моста в государственную собственность, чтобы ускорить строительство. После окончания строительства и гарантийного периода мост должен быть возвращен в собственность самоуправления Лимбажи.

Мост через реку Салаца расположен на главной государственной дороге Рига (Балтэзерс) - граница с Эстонией (Айнажи), которая является частью европейской транспортной сети (TEN-T), а также на европейском автомобильном маршруте E67, или Via Baltica, который обеспечивает не только местное и межгосударственное сообщение, но и военную мобильность между странами Балтии и Европы.

Мост имеет высокий уровень износа, недостаточную несущую способность и ограниченную пропускную способность.

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