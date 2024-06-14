Уже в эту пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы по футболу, который продлится ровно месяц. У какой из сборных самые высокие шансы выиграть турнир, а какая из команд может стать главным сюрпризом?

RUS TVNET попросил нескольких человек, связанных с латвийским футболом, ответить на три вопроса: кто сыграет в финале чемпионата Европы, кто станет тёмной лошадкой турнира и за какую сборную будете болеть?

Марис Верпаковскис, генеральный директор RFS, легенда латвийского футбола

- Кто выйдет в финал и почему вы так думаете?

- Франция и Германия. У Франции очень сильный состав по набору игроков. По именам на данный момент это самая сильная сборная если не мира, то Европы точно. Они должны доходить до финала. А Германия просто потому, что домашний чемпионат и при поддержке своих зрителей. У Тони Крооса это последний чемпионат. Думаю, что ребята будут сражаться ещё и за него, потому что хотелось бы, чтобы он завершил на хорошей ноте. Только что выиграл Лигу чемпионов, и выиграть в завершении карьеры ещё и чемпионат Европы - это, конечно, была бы очень красивая сказка.

- За кого лично вы будете болеть и почему?

- Буду болеть за Хорватию и Украину. В обеих странах я играл, там осталось много друзей и знакомых, знаю футбол изнутри. Тем более мы знаем, что происходит в Украине, и понятно, что хороший результат дал бы жителям Украины праздник и на какой-то момент они бы смогли забыть о том, что в их стране идет война.