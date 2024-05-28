Жара, гроза и град: синоптики о погоде в среду

Облака будут перемещаться преимущественно с юга на север. Грозы ожидаются по всей территории страны, за исключением западного побережья Курземе.

В некоторых районах выпадут интенсивные осадки, в том числе град, сопровождаемые сильными порывами ветра, локально возможны бури и крупный град.

Днем ветер будет преимущественно слабым. В лучах солнца воздух прогреется до +23...+28 градусов, а на западном побережье Курземе, где ветер будет дуть с моря, ожидается в среднем +18 градусов.

В Риге в течение дня пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, во время дождя и грозы - порывистый. Максимальная температура воздуха составит +27 градусов.

В Латвии действует распространенное синоптиками желтое предупреждение о сильной жаре и высокой пожароопасности в лесах.

Вода в большинстве рек и озер прогрелась до +18...+24 градусов, в море сохраняется более прохладная вода, во многих местах на побережье Рижского залива ее температура составляет всего +5...+10 градусов.

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