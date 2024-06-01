"Для меня это будет как олимпийская медаль". Руслан Поёнышев о Марафоне Монблана на 90 км

"В 4 утра старт. Ты бежишь с рюкзаком в ветровке, потому что обычно в это время там плохая погода, может уже лить дождь в горах", - рассказывает Руслан, который уже дважды был в Шамони на дистанции 42 км, а 90 км во Франции ему предстоит преодолеть впервые.
19 мая Руслан принял участие в Рижском марафоне, который стал для него 33-м за последние семь лет. Впереди у Руслана главное событие этого года - Марафон Монблана (Marathon du Mont Blanc) в Шамони на 90 км, который стартует 28 июня.
Он предполагает, что весь марафон займёт у него около 15 часов, а в рюкзаке у него будет свисток, гели, фонарик, шапка, запасная обувь, тёплая фольга-одеяло и телефон, потому что участник должен всегда оставаться на связи в случае чрезвычайного происшествия.
"Запасная обувь - это ключевой момент. Я только сейчас стал об этом думать, что 90 км - это много. Я понимаю, что в пунктах питания где-то мне надо будет менять кроссовки. В Валмиеру я всегда бегу в двух парах обуви - 70 км в одной, а оставшиеся 37 км в другой. Я переодеваюсь полностью, останавливаюсь прямо на трассе, снимаю носки, шорты, майку".
Многие участники бегут с небольшими видеокамерами, подключаются к интернету и ведут стримы и репортажи прямо во время гонки. Знакомые Руслана советовали ему тоже взять с собой экшн-камеру c креплением на голову и вести репортаж, но он не хочет этого делать. "Ребята, это 15 часов. Вы 20 минут посмотрите, услышите мой мат, и на этом все закончится".
Марафон Монблана считается одним из самых старых и престижных марафонов среди гор, и попасть туда можно лишь посредством жеребьёвки, так как желающих в нём поучаствовать слишком много. По словам Руслана, в этом году он единственный участник марафона из Латвии.
"Туда не попасть. Тебя выбирают. Регистрируются 8000 человек, а бегут всего 2 тысячи. Пока я видел, что в списках из Латвии я один. Может, кто-то будет, но я не мог найти", - говорит Руслан, отмечая, что само участие в жеребьёвке стоит 90 евро.
Руслан три раза записывался, но лишь на четвёртый год ему удалось попасть в Шамони и пробежать 42 км. Ещё год спустя он снова прошёл жеребьёвку и на час улучшил своё время, пробежав дистанцию за 6 часов 50 минут.
Во Францию Руслан всегда едет вместе с женой. "У неё путешествие, а у меня соревнования. Там очень красиво. Всем желаю даже просто приехать туда погулять, ничего круче я в жизни не видел".
"Моя задача - пройти эту дистанцию, получить медальку. Жена со мной уже там радуется, а я приеду домой, покажу детям: папа ещё что-то двигается", - говорит Руслан.
"Я даже, честно говоря, сам не понимаю, как это возможно сделать. Я знаю, что я два раза бежал по 42 км, но как сделать 90 - в моей башке не укладывается, но я понимаю, что если я это сделаю, то для меня это будет как олимпийская медаль. Тем более сейчас год Олимпиады", - говорит Руслан.
90 км - это не предел. Существует Ультрамарафон вокруг Монблана, и на данный момент его дистанция составляет 171 км. Пока в планах Руслана нет этих соревнований, хотя когда-то то же самое он говорил и о гонке Рига - Валмиера.
Это лишь часть интервью с Русланом Поёнышевым. Полное интервью смотрите и читайте здесь:
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