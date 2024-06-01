"Для меня это будет как олимпийская медаль". Руслан Поёнышев о Марафоне Монблана на 90 км

Марафон Монблана считается одним из самых старых и престижных марафонов среди гор, и попасть туда можно лишь посредством жеребьёвки, так как желающих в нём поучаствовать слишком много. По словам Руслана, в этом году он единственный участник марафона из Латвии.

"Туда не попасть. Тебя выбирают. Регистрируются 8000 человек, а бегут всего 2 тысячи. Пока я видел, что в списках из Латвии я один. Может, кто-то будет, но я не мог найти", - говорит Руслан, отмечая, что само участие в жеребьёвке стоит 90 евро.

Руслан три раза записывался, но лишь на четвёртый год ему удалось попасть в Шамони и пробежать 42 км. Ещё год спустя он снова прошёл жеребьёвку и на час улучшил своё время, пробежав дистанцию за 6 часов 50 минут.

Во Францию Руслан всегда едет вместе с женой. "У неё путешествие, а у меня соревнования. Там очень красиво. Всем желаю даже просто приехать туда погулять, ничего круче я в жизни не видел".

"Моя задача - пройти эту дистанцию, получить медальку. Жена со мной уже там радуется, а я приеду домой, покажу детям: папа ещё что-то двигается", - говорит Руслан.

"Я даже, честно говоря, сам не понимаю, как это возможно сделать. Я знаю, что я два раза бежал по 42 км, но как сделать 90 - в моей башке не укладывается, но я понимаю, что если я это сделаю, то для меня это будет как олимпийская медаль. Тем более сейчас год Олимпиады", - говорит Руслан.

90 км - это не предел. Существует Ультрамарафон вокруг Монблана, и на данный момент его дистанция составляет 171 км. Пока в планах Руслана нет этих соревнований, хотя когда-то то же самое он говорил и о гонке Рига - Валмиера.

Это лишь часть интервью с Русланом Поёнышевым. Полное интервью смотрите и читайте здесь:

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