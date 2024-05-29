Сегодня рассмотрят законопроект о роспуске Резекненской думы

Как сообщалось, законопроект о роспуске Резекненской думы был внесен в Сейм в связи с тем, что дума нарушила закон о бюджете и финансовом управлении, закон о бюджете самоуправлений и закон о самоуправлениях, не обеспечив выполнение своих установленных функций и пренебрегая интересами государства и жителей самоуправления.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития отмечает, что городская дума продемонстрировала систематическую некомпетентность и совершила заведомо незаконные действия, связанные с разработкой, принятием и исполнением бюджета муниципалитета на 2023 год, а также с разработкой и принятием бюджета на 2024 год.

Надзорные государственные органы не убедились в том, что финансовое положение муниципалитета может измениться при нынешней думе. Это ставит под угрозу выполнение автономных функций самоуправления и работу администрации.

Законопроект предусматривает назначение в Резекне временной администрации.

Юридическое бюро Сейма считает, что законопроект не дает достаточных правовых оснований для роспуска думы.

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