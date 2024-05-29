Совращение детей в Интернете: за полгода поступило более 13 тыс. сообщений

За первое полугодие текущего года на портал drossinternets.lv поступило 13 097 сообщений о размещенных в интернете материалах, содержащих признаки сексуального использования детей.
В прошлом году таких сообщений было гораздо меньше - 986, а в 2022 году - 8977.
Половину этого контента создали сами дети, снимавшие себя, оголившись перед камерой, после чего контент попал в интернет-среду.
Соблазнение детей происходит путем выстраивания интимных виртуальных отношений, когда дети верят полученной в виртуальном общении информации, не проверяя ее достоверность. Кроме того, дети разрешают неизвестным аккаунтам отслеживать свой аккаунт, делятся частной информацией с совершенно чужими людьми.
Преступники обращаются к детям через соцсети, переманивают их на неконтролируемые платформы, чаще всего ребенок в момент преступления находится у себя дома, и чаще всего страдают девочки в возрастной группе от восьми до 12 лет.
Статистика Международной ассоциации линии для сообщений Inhope за 2023 год свидетельствует о том, что в прошлом году по всему миру поступило 785 322 сообщения о признаках сексуального использования детей и сексуального насилия в отношении детей. В 539 836 случаях после рассмотрения поступивших сведений было обнаружено нелегальное содержание.
В Латвии разработан тест на безопасность sos.drossinternets.lv, где ребенок может проверить, с кем он дружит в интернете. За два года этот тест заполнили 9104 ребенка.
В Государственной полиции сообщили, что в прошлом году потерпевшими в результате преступлений против нравственности и половой неприкосновенности признаны 293 ребенка, из них 59% пострадали от различных действий сексуального характера в реальной среде, а 41% - от действий в интернете. 88% пострадавших - девочки, 12% - мальчики.
Как сообщалось, в среду Госполиция совместно с партнерами по сотрудничеству провела пресс-конференцию "Совращение детей в Интернете распространено и в Латвии".
В пресс-конференции приняли участие:
- Майя Катковска (Латвийский центр безопасного Интернета);
- Даце Ландмане (Госполиция);
- Ласма Лаздиня (Центр защиты детей).
Видео: Запись пресс-конференции
TVNET уже сообщал, что в прошлом году увеличилось количество случаев сексуального совращения несовершеннолетних в Интернете.
В группе повышенного риска находятся дети с психическими отклонениями, дети младшего школьного возраста, дети, чья самооценка зависит от оценки окружающих, например похвалы, признания, а также дети, у которых отсутствует способность защищаться - например, они не могут сказать "нет".
Злоумышленники, чтобы заинтересовать детей разного возраста в общении с ними, используют различные методы, такие как комплименты, обещания заплатить за определенные действия, угрозы и запугивание ребенка тем, что будут распространяться определенного рода материалы.
Полиция просит родителей объяснить, что такое онлайн-совращение. Родители должны обсудить со своими детьми, что люди в Интернете, руководствуясь различными намерениями, могут скрывать свою истинную личность - имя, возраст, пол, а также предоставлять ложную информацию о своем месте жительства и роде деятельности. Иногда люди делают это, чтобы обмануть и обидеть кого-то. Родители должны помочь ребенку понять, как легко скрыть свою истинную личность в Интернете, а также осознать, что информацию, полученную в Интернете, нужно оценивать критически, не всему можно верить.
Также родителям следует обсудить с ребенком, что необходимо внимательно оценивать, какой информацией он делится в Интернете. Нужно научить ребенка не делиться личной информацией - местоположением, фото или видео мест, где вы живете, а также личными фото. Иногда кто-то может злоупотребить личной информацией, размещенной в Интернете, чтобы навредить ребенку.
Родители должны объяснить ребенку, что в Интернете он может столкнуться с ситуациями, способными вызвать у него растерянность и различные неприятные эмоции - страх, стыд, вину. В таких случаях ребенку важно сообщить о человеке, прекратить общение и рассказать о случившемся взрослому, которому он доверяет.
Родители должны напомнить ребенку, что он всегда может обратиться к ним, когда ему нужна поддержка или помощь, он всегда может рассказать о случаях, когда кто-то в Интернете вызывает у него растерянность или различные негативные эмоции.
В случае, если вы все же подозреваете, что ребенка совращают в Интернете, соберите доказательства вместе с ребенком - просмотрите переписку, фотографии, аудио- и видеофайлы. Необходимо сохранить эти материалы и профили в соцсетях, в которых ребенок испытал совращение. Это послужит доказательством для того, чтобы полиция приняла меры.
В случае замешательства родители могут найти дополнительную информацию на сайте drossinternets.lv или заполнить тест sos.drossinternets.lv.
При необходимости родители могут получить поддержку, позвонив на телефон доверия Государственной инспекции по защите прав детей 116 111 или написав на странице uzticibastalrunis.lv или в мобильном приложении Uzticības tālrunis.
Родителям следует сообщить в полицию о выявленном правонарушении, позвонив по номеру 110 или обратившись в любой участок Госполиции.
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