Совращение детей в Интернете: за полгода поступило более 13 тыс. сообщений

Также родителям следует обсудить с ребенком, что необходимо внимательно оценивать, какой информацией он делится в Интернете. Нужно научить ребенка не делиться личной информацией - местоположением, фото или видео мест, где вы живете, а также личными фото. Иногда кто-то может злоупотребить личной информацией, размещенной в Интернете, чтобы навредить ребенку.

Родители должны объяснить ребенку, что в Интернете он может столкнуться с ситуациями, способными вызвать у него растерянность и различные неприятные эмоции - страх, стыд, вину. В таких случаях ребенку важно сообщить о человеке, прекратить общение и рассказать о случившемся взрослому, которому он доверяет.

Родители должны напомнить ребенку, что он всегда может обратиться к ним, когда ему нужна поддержка или помощь, он всегда может рассказать о случаях, когда кто-то в Интернете вызывает у него растерянность или различные негативные эмоции.

В случае, если вы все же подозреваете, что ребенка совращают в Интернете, соберите доказательства вместе с ребенком - просмотрите переписку, фотографии, аудио- и видеофайлы. Необходимо сохранить эти материалы и профили в соцсетях, в которых ребенок испытал совращение. Это послужит доказательством для того, чтобы полиция приняла меры.

В случае замешательства родители могут найти дополнительную информацию на сайте drossinternets.lv или заполнить тест sos.drossinternets.lv.

При необходимости родители могут получить поддержку, позвонив на телефон доверия Государственной инспекции по защите прав детей 116 111 или написав на странице uzticibastalrunis.lv или в мобильном приложении Uzticības tālrunis.

Родителям следует сообщить в полицию о выявленном правонарушении, позвонив по номеру 110 или обратившись в любой участок Госполиции.

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