Остапенко завершила выступление на "Ролан Гаррос"

Во втором круге соревнований Остапенко, которая занимает 11-ю позицию рейтинга WTA, уступила 72-й ракетке мира Кларе Таусон из Дании . Встреча завершился со счётом 7:6, 4:6, 6:3 в пользу датчанки.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. За это время Остапенко выполнила пять подач навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть из десяти заработанных брейк-пойнтов. На счету Таусон четыре эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-поинтов из 15 заработанных.

Таким образом, Остапенко покинула "Ролан Гаррос", а 21-летняя Таусон теперь сыграет против Софии Кенин ( 56 WTA) из Соединённых Штатов Америки.

26-летняя Остапенко в десятый раз участвовала в Открытом чемпионате Франции. В 2017 году она стала победительницей "Ролан Гаррос", добившись одного из самых больших успехов в истории латвийского спорта. После этого ей ни разу не удалось пройти дальше третьего круга на парижских кортах.

Действующей чемпионкой "Ролан Гаррос" является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

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