"Олимпиакос" выиграл первый еврокубок в истории греческого футбола

В финале греческий клуб обыграл итальянскую "Фиорентину" со счётом 1:0. Основное время завершилось вничью (0:0), а единственный гол в дополнительное время на 116-й минуте забил марокканский футболист Аюб Эль-Кааби.

Кстати, нападающий "Олимпиакоса" Аюб Эль-Кааби стал и лучшим форвардом турнира, забив 11 мячей в 9 матчах.

Отметим, что "Фиорентина" проиграла в финале Лиги конференции во второй раз подряд. В прошлом году итальянцы в решающем матче турнира уступили английскому "Вест Хэму" (1:2).

Греческий клуб играл в финале европейского турнира впервые с сезона 1970/71. Единственный раз это удавалось "Панатинаиоксу", который в решающем матче Лиги чемпионов уступил "Аяксу". Таким образом, "Олимпиакос" стал первым клубом из Греции, которому удалось выиграть европейский турнир.

Лига конференций проводится третий раз в истории и является третьим по значимости клубным турниром в Европе. Турнир проводится с сезона-2021/22. Ранее его выигрывали "Вест Хэм" и "Рома".

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