Директор спортшколы о драке на детском баскетболе: "У полиции, вероятно, будет работа"

В минувшие выходные в Марупе прошел детский турнир по баскетболу, во время которого на зрительских трибунах произошла драка агрессивных родителей девятилетних мальчиков. В беседе с TVNET+ директор детско-юношеской баскетбольной школы "Рига" Гунтис Шенхофс признается, что не удивлен этим инцидентом, ведь вседозволенность детей и родителей сегодня выходит за рамки разумного. "Поведение родителей - самая большая проблема. Эффективного оружия для борьбы с ней не существует".