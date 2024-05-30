Фото и видео В банке 30 миллионов и встречи в ресторане: показания Джокера раскрыли детали преступного мира Эстонии

Прокуратура обвинила Валерия Рамъялга и еще девять человек в создании преступного сообщества с целью получения дохода от экономических, имущественных и насильственных преступлений. В феврале пятеро обвиняемых пошли на соглашение с прокуратурой и они 21 мая перед судом не предстали.