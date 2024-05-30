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Фото и видео В банке 30 миллионов и встречи в ресторане: показания Джокера раскрыли детали преступного мира Эстонии

rus.postimees.ee Kuuuurija
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Валерий Рамъялг по прозвищу Джокер, которого обвиняют в создании и руководстве преступной группировкой, раскрыл во вторник, 21 мая, в суде некоторые детали о жизни эстонского преступного мира, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: София Солдатенко

Прокуратура обвинила Валерия Рамъялга и еще девять человек в создании преступного сообщества с целью получения дохода от экономических, имущественных и насильственных преступлений. В феврале пятеро обвиняемых пошли на соглашение с прокуратурой и они 21 мая перед судом не предстали.

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