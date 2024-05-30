"Будущее анимации": как латвийский мультфильм покорил Канны

Недавно во Франции завершился Каннский кинофестиваль. И одним из заметных его участников стал латвийский режиссер и аниматор Гинтс Зилбалодис, который привез в Канны свой второй полнометражный мультфильм - Straume ("Поток"). И пусть наград работа не получила, фильм снискал множество комплиментов от зрителей, критиков и даже первых лиц индустрии.