Латвия с аукциона продает патрульный корабль

Судно не имеет балансовой стоимости. Он долгое время использовался для обучения курсантов Военно-морского учебного центра, но его техническое состояние характеризуется как неудовлетворительное и восстановление корпуса корабля считается не рентабельным.

Ранее у Министерства обороны были планы поднять его из воды и сделать туристическим объектом, но предложенная стоимость работ существенно превысило запланированную.

Поэтому было принято концептуальное решение передать на рассмотрение Кабинета Министров вопрос о продаже патрульного катера.

Проводить аукцион будет VNĪ. В аукционе быть предусмотрено условие, что будущий владелец осуществит транспортировку, очистку и обеззараживание судна безопасным и экологически безопасным способом.

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