Латвия с аукциона продает патрульный корабль

Во вторник,28 мая, правительство разрешило VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) продать с аукциона патрульный катер P-01 Zibens, принадлежащий национальным вооруженным силам (НВС).
Судно не имеет балансовой стоимости. Он долгое время использовался для обучения курсантов Военно-морского учебного центра, но его техническое состояние характеризуется как неудовлетворительное и восстановление корпуса корабля считается не рентабельным.
Ранее у Министерства обороны были планы поднять его из воды и сделать туристическим объектом, но предложенная стоимость работ существенно превысило запланированную.
Поэтому было принято концептуальное решение передать на рассмотрение Кабинета Министров вопрос о продаже патрульного катера.
Проводить аукцион будет VNĪ. В аукционе быть предусмотрено условие, что будущий владелец осуществит транспортировку, очистку и обеззараживание судна безопасным и экологически безопасным способом.
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