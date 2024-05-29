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Латвия с аукциона продает патрульный корабль

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Корабль, который продает Латвия
Корабль, который продает Латвия Фото: Krists Spruksts/LETA

Во вторник,28 мая, правительство разрешило VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) продать с аукциона патрульный катер P-01 Zibens, принадлежащий национальным вооруженным силам (НВС).

Судно не имеет балансовой стоимости. Он долгое время использовался для обучения курсантов Военно-морского учебного центра, но его техническое состояние характеризуется как неудовлетворительное и восстановление корпуса корабля считается не рентабельным.

Ранее у Министерства обороны были планы поднять его из воды и сделать туристическим объектом, но предложенная стоимость работ существенно превысило запланированную.

Поэтому было принято концептуальное решение передать на рассмотрение Кабинета Министров вопрос о продаже патрульного катера. 

Проводить аукцион будет VNĪ. В аукционе быть предусмотрено условие, что будущий владелец осуществит транспортировку, очистку и обеззараживание судна безопасным и экологически безопасным способом.

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