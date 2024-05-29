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Жара и грозы: синоптики о погоде в четверг

rus.tvnet.lv/LETA
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Лентяя погода
Лентяя погода Фото: Zane Bitere/LETA

В четверг, 29 мая, температура воздуха в Латвии повысится до +29 градусов, во второй половине дня во многих регионах ожидаются грозы, прогнозируют синоптики.

Ночью облачность уменьшится, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха составит +11...+16 градусов.

Днем в четверг увеличится облачность, в отдельных регионах возможны грозы с ливнями и градом. Грозовые облака будут перемещаться в основном с юго-востока на северо-запад.

Максимальная температура воздуха составит +26...+29 градусов, на побережье - на несколько градусов прохладнее.

В Риге в первой половине дня будет солнечно, во второй половине дня и вечером возможны кратковременные ливни и грозы. Воздух днем прогреется до +29 градусов.

Галерея: Погода в Латвии 

 

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