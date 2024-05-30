Среди экспертов есть и критики этой идеи. Некоторые обвиняют Макрона и его сторонников в том, что они обнажают европейские разделительные линии.

Ограниченная бесполетная зона

Если Запад действительно отправит войска в Украину, это также будет означать "усиление противовоздушной обороны" для их защиты, говорит американский военный эксперт Джахара Матисек. В Германии некоторые политики и эксперты выступают за то, чтобы страны НАТО сбивали российские беспилотники и ракеты над западной Украиной со своей территории.

ЗРК Patriot вблизи украинской границы могли бы защищать небо над западной Украиной Фото: DW

В начале мая в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung появилась статья о том, что депутаты бундестага открыто выступают за это. Среди них были Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) из оппозиционного ХДС, а также представители правящих партий - Маркус Фабер (Marсus Faber) из СвДП, Агнешка Брюггер (Agnieszka Brugger) и Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из партии "зеленых". Предложение было выдвинуто, среди прочих, экспертом Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange). Идея заключается в том, чтобы такие страны, как Польша, защищали небо над западной Украиной на глубину около 70 километров.

Это будет фактически ограниченная бесполетная зона. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступает против любого участия НАТО и критикует подобные идеи. Шольц уже несколько недель ратует за увеличение поставок систем противовоздушной обороны в Украину. Недавно Германия отправила еще две - Patriot и IRIS-T.

Американский эксперт Матисек говорит, что ему понятна сдержанность Германии по отношению к России - по историческим причинам. Однако, по его мнению, риск эскалации допустим. Если бы западное развертывание оставалось ограниченным, а российские ракеты и беспилотники сбивались только над Украиной, но не над самой Россией или Беларусью, то это была бы "почти гуманитарная миссия", говорит Матисек.

Не все видят это именно так. Ограниченную бесполетную зону, вероятно, будет особенно трудно реализовать, говорят наблюдатели на Западе. До сих пор ни один лидер из стран НАТО не высказался в ее пользу. Россия со своей стороны угрожает. По мнению Москвы, западные солдаты в Украине станут мишенью для российских атак. Кремль оправдывает недавние учения своих войск с тактическим ядерным оружием тем, что некоторые страны Запада могут отправить солдат в Украину и позволить Киеву атаковать российскую территорию с помощью своего оружия.

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