По подозрению в сексуальном использовании детей в интернете задержаны трое мужчин

В феврале, марте и мае полиция задержала трех не связанных между собой, ранее несудимых мужчин 1993, 2003 и 2005 годов рождения по подозрению в вовлечение лиц, не достигших 16-летнего возраста, в изготовлении материалов порнографического характера. Они в соцсетях вели переписку с несколькими несовершеннолетними и малолетними девочками и просили присылать сделанные ими материалы сексуального характера.

К мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков по их месту жительства были изъяты устройства, использовавшиеся для совершения преступления. Во время их осмотра была констатирована переписка с несколькими потенциальными пострадавшими, работа над установкой пострадавших еще продолжается, однако в данный момент известно не менее 15 детских профилей в соцсетях, пользователей которых, возможно, побуждали изготавливать и отсылать материалы сексуального характера. В то же время число пострадавших может быть больше.