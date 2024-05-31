Фото Россия нанесла удар по жилому дому в Харькове. Украинские дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Число пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому в Харькове увеличилось до 23, сообщило управление Национальной полиции Украины по Харьковской области.

Известно о гибели трех человек, но в полиции уточнили, что в доме погибли два человека (мужчина и женщина), третий погибший был обнаружен на территории предприятия, куда также попал боеприпас.

"Полностью уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов. Пострадали 23 человека, в том числе 12-летние мальчик и девочка", - говорится в сообщении.

Пятиэтажка, куда попала ракета, находится в Новобаварском районе Харькова.

Фото: Reuters/ScanPix

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 31 мая, атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, в результате возникло возгорание трех цистерн, среди сотрудников базы есть пострадавшие.

"Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", - написал он в Telegram.

По словам губернатора, в нескольких районах края была отражена атака дронов. Сигнал воздушной опасности ранее объявляли в Новороссийске.

"В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", — добавил Кондратьев.

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