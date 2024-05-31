Избирательные участки будут работать за несколько дней до выборов в Европарламент

Как сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК), проголосовать можно будет на 945 избирательных участках.

Гражданам Латвии за рубежом предлагается проголосовать по почте, и подать заявку на участие в голосовании необходимо не позднее сегодняшнего дня. После каждых выборов рижская избирательная комиссия отслеживает посещаемость избирательных участков, и менее посещаемые участки по возможности переносятся в другие места, сообщил председатель комиссии Марис Звиедрис.

Чтобы лучше охватить население, участки оборудуют в торговых центрах. Сейчас таких участков шесть, но в будущем может быть семь, прогнозирует Звиедрис.

В этом году участки впервые появятся в Galeria Rīga на улице Дзирнаву и в торговом центре Mols.

Также нужно постепенно увеличивать количество избирательных участков, доступных для людей с ограниченными возможностями передвижения - на этих выборах в Риге их 82 из 158, то есть больше половины. Председатель комиссии доволен, что это первые выборы за долгое время, на которых удалось укомплектовать избирательную комиссию на участках без дополнительного набора.

В понедельник, 3 июня, участки будут открыты с 8:00 до 13:00, в четверг, 6 июня, - с 16:00 до 20:00, а в пятницу, 7 июня, - с 13:00 до 18:00. В день выборов время работы всех избирательных участков - с 8:00 до 20:00. Участвовать в выборах можно, предъявив действующий паспорт или eID-карту.

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