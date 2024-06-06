Маленький шкаф? Расширяйте хранение с помощью практичных решений до 10 EUR

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Вешалка с отделениями (KOMPLEMENT за 4,49 EUR) помогут навести порядок в мелочах, вы сможете развесить шарфы или пояса.

Ещё один трюк, как создать красивый образ в шкафу – одинаковые вешалки, например элегантные вешалки из бамбука HÖSVANS стоят теперь 3,49 EUR за 5 штук.

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3. Не тратьте время на поиск туфель

Больше места для обуви с помощью подставки для обуви GREJIG всего за 5 EUR. Вы можете расположить до 3 подставок одна на другую, и сэкономить место.

«Убирая по коробкам сезонную обувь, или ту, что надеваете только на праздники, вы сможете сохранить порядок. У специальных коробок для обуви одна часть из сеточки, что поможет циркуляции воздуха и скорости поиска нужной пары», – советует дизайнер.

Фото: Publicitātes foto

4. Убираем сезонную одежду

Закрывающиеся коробки (например PÄRKLA за 1,50 EUR) отлично подойдут для сезонной одежды. У некоторых коробок есть специальные вентиляционные сетки, и они хорошо умещаются на верхних полках. На этих полках можно расположить чемоданы с сезонной одеждой и спортивным инвентарём. Ещё как вариант, такие коробки можно хранить под кроватью.

Фото: Publicitātes foto

5. Место для мелочей

Красота в мелочах, но вместо того, чтобы в куче хранить ремни, галстуки, часы, украшения вы можете воспользоваться вставками с отделениями KUGGIS (8,99 EUR). Вы без труда сможете найти необходимое и использовать как дополнение к коробке KUGGIS.

IKEA продолжает снижать цены

Улучшить повседневную жизнь многих людей – видение IKEA, которое выполняется путём снижения цен, в этом году это происходит уже во второй раз. Цены снижены на сотни товаров из разных категорий, от диванов, и кресел, до решений для хранения и аксессуаров. Например, держатель для зубных щёток DRAGAN теперь стоит 3,49 € (прежняя цена 4,99 €), зеркало TRENSUM 3,99 € (прежняя цена 6,99 €), тележка RÅSKOG 39,99 € (прежняя цена 49,99 €), лампа MÅNALG 19,99 € (прежняя цена 29,99 €), ковёр TVERSTED 89,99 € (прежняя цена – 129 €).

Теперь цена ниже: https://www.ikea.lv/ru/teper-cena-eshyo-nizhe