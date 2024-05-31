Фото и видео На военной базе в Адажи торжественно прошел выпускной первого призыва СГО

Šodien Ādažu bāzē pirmā Valsts aizsardzības dienesta iesaukuma izlaidums: paldies karavīriem par drosmi, paldies virsniekiem un instruktoriem par profesionalitāti, un paldies VAD karavīru ģimenēm par izpratni! Gods kalpot Latvijai! pic.twitter.com/9e3CHmYTGB — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 31, 2024

Торжественная церемония началась с обращения президента Эдгара Ринкевича, после чего прозвучал государственный гимн Латвии и выступили премьер-министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс.

На церемонии также выступил командир мотострелковой бригады Сухопутных войск, военнослужащий Службы государственной обороны полковник Оскарс Кудлис.

На мероприятии были вручены награды и памятные монеты. С завершением первого призыва в Службу государственной обороны в мотострелковой бригаде Сухопутных войск введена новая традиция - вручение памятных монет военнослужащим Службы государственной обороны, успешно прошедшим 11 месяцев службы или подписавшим контракт на профессиональную службу.

На лицевой стороне памятной монеты изображен бронеавтомобиль CVRT, символизирующий мотострелковую бригаду Сухопутных войск, и выгравирована надпись "Служба государственной обороны". На оборотной стороне монеты изображен логотип мотострелковой бригады Сухопутных войск и девиз "Сила в единстве!".

Служба государственной обороны приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет с 16 июня 2024 года по 10 января 2025 года на сайте klustikaravirs.lv добровольно подать заявку на 11-месячную службу с июля 2025 года на военной базе в Адажи.

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