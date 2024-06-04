В студии RUS TVNET побывал латвийский футболист Артур Карашаускас, который почти два года не был на родине, но теперь вернулся и результативными выступлениями за "Лиепаю" хочет вновь заслужить вызов в национальную сборную.
Для абонентов
Артур Карашаускас - выступления за "Красаву", скандальная репутация и возвращение в сборную
Содержание:
- "Я очень скучал". Артур два года не был в Латвии
- Быть отцом - это сложно?
- Кто лучший футболист Латвии?
- Как Карашаускас оказался в клубе "Красава"?
- Какой человек Евгений Савин?
- Есть ли футбольное будущее у "Красавы"?
- Почему Артур вернулся в "Лиепаю"?
- Из-за чего Тамаз Пертия разозлился на Карашаускаса?
- "Я таких людей ненавижу". О конфликтах с тренерами
- О своей скандальной репутации
- Артур добился бы большего, если бы не его гордость?
- Пять лет без сборной. Ждать ли возвращения?
- Тяжело ли смотреть игры сборной, в которой ты мог бы играть?
- Стала ли сборная лучше в эпоху Казакевича?
- За кого будет болеть и кто победит на Евро-2024?
- Завершение карьеры. Когда? Где? Что после?