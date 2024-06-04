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Артур Карашаускас - выступления за "Красаву", скандальная репутация и возвращение в сборную

Саша Пилат Justs Kravalis rus.tvnet.lv
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В студии RUS TVNET побывал латвийский футболист Артур Карашаускас, который почти два года не был на родине, но теперь вернулся и результативными выступлениями за "Лиепаю" хочет вновь заслужить вызов в национальную сборную.

Содержание:

  • "Я очень скучал". Артур два года не был в Латвии
  • Быть отцом - это сложно?
  • Кто лучший футболист Латвии?
  • Как Карашаускас оказался в клубе "Красава"?
  • Какой человек Евгений Савин?
  • Есть ли футбольное будущее у "Красавы"?
  • Почему Артур вернулся в "Лиепаю"?
  • Из-за чего Тамаз Пертия разозлился на Карашаускаса?
  • "Я таких людей ненавижу". О конфликтах с тренерами
  • О своей скандальной репутации
  • Артур добился бы большего, если бы не его гордость?
  • Пять лет без сборной. Ждать ли возвращения?
  • Тяжело ли смотреть игры сборной, в которой ты мог бы играть?
  • Стала ли сборная лучше в эпоху Казакевича?
  • За кого будет болеть и кто победит на Евро-2024?
  • Завершение карьеры. Когда? Где? Что после?
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