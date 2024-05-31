Уникальное событие на поле для гольфа. Его вероятность - 1:36 000 000 000 000

Именно такой подвиг смог совершить Джек Вибе, игравший в гольф со своими коллегами.

После первого нанесенного PAR 4 (расстояние от 220 до 420 метров) удара он отправился с другими игроками на поиски мяча, но найти его не смог. Пока в какой-то момент они не решили заглянуть в лунку: там и был разыскиваемый мяч, выпущенный с большого расстояния.

"Мы праздновали как сумасшедшие, обнимались и сфотографировались", -рассказал Вибе порталу Golf Digest.

Для 99,99% гольфистов на этом история и закончилась бы, но не для Вибе. Он отправился к следующему месту удара PAR 4, и коллега успел пошутить: "Надо попробовать сделать это еще раз".

Вибе устроился и послал мяч в сторону лунки. Его коллега, направляясь к лунке, подумал, что первое, что он сделает - заглянет в нее. И это случилось! Шарик находился в лунке.

"Мы были в полном шоке и не знали, что делать. Это не только, пожалуй, самая безумная вещь, которая возможна на поле для гольфа, но, скорее всего, и единственный раз в мире, когда такое случалось", - сказал Вибе.

Jack Wiebe may be the only golfer on the planet to make aces on consecutive par 4s. 👀



Full story: https://t.co/rYBURlGmYV pic.twitter.com/hHG5SguxTX — Golf Digest (@GolfDigest) May 30, 2024

"Единственный раз" - это, конечно, смелое утверждение, но по крайней мере у Golf Digest, который освещал гольф десятилетиями, нет примеров, чтобы его опровергнуть.

По словам Вибе, он и компания его друзей подсчитали вероятность его достижения, и она оказалась 1:36 000 000 000, или 1 к 36 трлн.

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