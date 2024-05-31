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В Краславе после столкновения автомобиль наехал на двух пешеходов

rus.tvnet.lv/LETA
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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

В четверг в Краславе после столкновения с другим транспортным средством автомобиль наехал на двух пешеходов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В 18:13 в Краславе на ул. Миесниеку, 22, произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего один из них наехал на двух пешеходов. Пострадавшие - женщина 1972 года рождения и мужчина 1975 года рождения - были доставлены в медучреждение.

По факту случившегося начат уголовный процесс.

За минувшие сутки в Латгальском регионе зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в минувшие сутки в стране зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых 13 человек получили травмы и один погиб.

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