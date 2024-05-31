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Россиянин покончил с собой в Таллинне после отказа в предоставлении убежища

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Россиянин покончил с собой в Центре для мигрантов, Таллинн, Эстония, мая 2024 года.
Россиянин покончил с собой в Центре для мигрантов, Таллинн, Эстония, мая 2024 года. Фото: из личного архива Антона Мелешко

В Центре содержания нелегальных мигрантов умер гражданин России, который просил у Эстонии международную защиту. На родине мужчина был приговорен к длительному сроку по обвинению в сексуальном насилии. Он утверждал, что дело было сфальсифицировано, сообщает Rus.Postimees.

О смерти россиянина в таллиннском Центре для иностранцев соискателей убежища сообщило польское издание "Вот Так". Трагедия произошла еще 22 мая. По данным "Вот Так", россиянин покончил с собой в день, когда получил отказ на предоставление международной защиты.

Факт смерти Rus.Postimees 31 мая подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны.

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