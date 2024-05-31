Россиянин покончил с собой в Таллинне после отказа в предоставлении убежища

О смерти россиянина в таллиннском Центре для иностранцев соискателей убежища сообщило польское издание "Вот Так". Трагедия произошла еще 22 мая. По данным "Вот Так", россиянин покончил с собой в день, когда получил отказ на предоставление международной защиты.