Россиянин покончил с собой в Таллинне после отказа в предоставлении убежища

В Центре содержания нелегальных мигрантов умер гражданин России, который просил у Эстонии международную защиту. На родине мужчина был приговорен к длительному сроку по обвинению в сексуальном насилии. Он утверждал, что дело было сфальсифицировано, сообщает Rus.Postimees.
О смерти россиянина в таллиннском Центре для иностранцев соискателей убежища сообщило польское издание "Вот Так". Трагедия произошла еще 22 мая. По данным "Вот Так", россиянин покончил с собой в день, когда получил отказ на предоставление международной защиты.
Факт смерти Rus.Postimees 31 мая подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны.