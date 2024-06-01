Матс Лауринайтис, 1993 года рождения, предстал перед судом за то, что в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию, в результате которой погибла его 3-летняя дочь. Молодой человек признается, что давно борется с алкогольной зависимостью, которая возникла во время работы в Англии. "Мы поехали туда, где есть детская площадка, которая ей понравилась", - заявил мужчина в суде. На протяжении всего заседания он не мог сдержать слез.