Матс Лауринайтис, 1993 года рождения, предстал перед судом за то, что в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию, в результате которой погибла его 3-летняя дочь. Молодой человек признается, что давно борется с алкогольной зависимостью, которая возникла во время работы в Англии. "Мы поехали туда, где есть детская площадка, которая ей понравилась", - заявил мужчина в суде. На протяжении всего заседания он не мог сдержать слез.
Мужчина обвиняется в том, что 14 октября 2023 года около 10:54 в поселке Купишкис Каунасского района он нарушил правила дорожного движения, управляя автомобилем Peugeot 207.
Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения с 1,81% промилле алкоголя в крови, превысил скорость и, не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Его дочь, родившаяся в 2020 году, погибла на заднем пассажирском сиденье.
Начал пить в Англии