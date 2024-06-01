За ночь в результате аварий погибли три человека

В 3:50 в Саулкрасты водитель автомобиля Mazda сбил пешехода 1966 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

В 4:52 в Саласпилсской волости произошло лобовое столкновение грузовика Renault и автомобиля Volvo. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель Volvo 1960 года рождения и пассажир 1983 года рождения.

В целом за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий. Помимо погибших, еще 17 человек в результате автоаварий получили различные травмы.

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