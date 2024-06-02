"Реал" в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов

В финальном матче, который прошёл на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, испанский клуб одержал победу со счётом 2:0.

В первом тайме дортмундцы владели преимуществом и имели больше возможностей отличиться, но упустили несколько явных голевых моментов, а во второй 45-минутке сказался более высокий класс королевского клуба - на 73-й и 83-й минутах голами отметились футболисты "Реала" Дани Карвахаль и Винисиус.

Мадридский "Реал" в 15-й раз в истории стал победителем Лиги чемпионов - это рекорд. При этом мадридский клуб шесть последних побед одержал с 2014 года. Вторым в списке самых титулованных клубов Европы идет итальянский "Милан"- семь побед (три - в Лиге чемпионов, четыре в Кубке европейских чемпионов).

Отметим, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в пятый раз в карьере. Это первый такой случай в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Анчелотти выигрывал турнир в 2003, 2007, 2014, 2022 и 2024 годах.

"Реал" продлил беспроигрышную серию в финалах до девяти игр. В последний раз мадридцы уступали в решающем матче главного еврокубкового турнира в 1981 году, когда проиграли "Ливерпулю".

"Боруссия" проиграла второй подряд финал на "Уэмбли" - в 2013 году дортмундцы уступили мюнхенской "Баварии" (1:2). "Боруссия" в третий раз сыграла в финале главного еврокубкового турнира. В 1997 году она обыграла туринский "Ювентус", впервые став лучшей командой Европы.

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