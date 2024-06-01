Видео Спортсмен выиграл золото благодаря прыжку на финише

Хотя лидером был 23-летний норвежец Ингебригтсен, кенийцу Черуйоту, который на пять лет старше, удалось догнать и даже обогнать его ближе к финишу.

Однако чемпион токийской Олимпиады не сдался. Он выиграл забег благодаря прыжку перед самой финишной линией.

Это принесло свои плоды. Ингебригтсен показала время 3:29,74 минуты, что является лучшим результатом сезона в мире. Черуйот отстал от него всего на три сотые секунды.

"Я не могу объяснить, как и почему я принял решение прыгнуть. Все произошло так быстро", - сказал победитель после забега.

Другие дисциплины

Южноафриканский спортсмен Акани Симбине выиграл спринт на 100 метров. Симбине не был самым быстрым на старте, но успешно преодолел вторую половину дистанции, финишировав за 9,94 секунды.

Японский спринтер Абдул Хаким Сани-Браун проиграл пять сотых секунды, Эммануэль Эсеме из Камеруна проиграл еще две сотые секунды.

В спринте на 400 метров британец Мэттью Хадсон-Смит побил европейский рекорд, финишировав за 44,07 секунды. Рекорд немецкого спринтера Томаса Шенлебе 1987 года был улучшен британцем на 0,26 секунды.

Между тем в беге на 5000 метров среди мужчин второй лучший результат показал эфиопский бегун Хагос Гебрхивет, финишировав за 12 минут 36,73 секунды. Он отстал от мирового рекорда, установленного угандийским бегуном Джошуа Чептегеи в 2020 году, на 1,37 секунды.

В метании диска среди мужчин литовский спортсмен Миколас Алекна установил новый рекорд соревнований, метнув диск на 70,91 метра.

В этом сезоне в Бриллиантовой лиге запланировано 15 этапов, финальный этап пройдет в середине сентября в Брюсселе.

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