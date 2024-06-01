В Латвии несколько человек приговорены к тюремному заключению за подделку миллионов долларов

Часть изготовленных фальшивых купюр участники организованной группы хранили в помещениях созданной типографии, часть - по своему месту жительства, часть - в помещениях другого коммерсанта.

Всего организованная группа изготовила, а сотрудники Госполиции изъяли, 35 745 поддельных 100-долларовых купюр на общую сумму 3,57 млн долларов США (3 167 759 евро).

Представители Госполиции в апреле 2016 года рассказали журналистам, что в сентябре 2014 года были задержаны трое лиц за распространение фальшивых 100-долларовых купюр, но в ходе расследования не было получено доказательств происхождения денег. В последующие годы вместе с партнерами было констатировано, что денежные знаки такого же типа распространялись в Латвии, США и Великобритании.

При проведении аналитической работы было сужено место возможного нахождения типографии и констатировано, что она находится в Латвии.

Последовательно 15 апреля 2016 года были задержаны несколько лиц по подозрению в изготовлении, хранении и распространении фальшивых купюр номиналом в 100 долларов США. В ходе этого процесса было проведено 13 обысков, изъяты вещественные доказательства - типографское оборудование, различные клише и другие предметы. Всего было найдено 3,5 млн поддельных долларов США. Открытая типография находилась в Риге, и это были помещения предприятий, а не скрытые места. Все задержанные - жители Латвии.

Качество поддельных долларов США было на хорошем уровне. Это самое большое констатированное количество фальшивых денег в истории Латвии.

Выявить группировку фальсификаторов денег удалось благодаря сотрудничеству с Секретной службой США.

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