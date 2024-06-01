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Фото От керамики до хлеба! В Этнографическом музее проходит большая ярмарка

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Ярмарка народного декоративно-прикладного искусства.
Ярмарка народного декоративно-прикладного искусства. Фото: Pauls Zvirbulis /TVNET GRUPA

В субботу, 1 июня, и в воскресенье, 2 июня, в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет традиционная ярмарка народного декоративно-прикладного искусства.

Галерея: Ярмарка в Латвийском этнографическом мyзее

В этом году ярмарка проводится в 52-й раз. Свою продукцию здесь предлагают более 500 ремесленников, местные производители продуктов питания и косметики, книгоиздатели и предприятия общественного питания.

Как обычно, будет культурная программа с танцами, песнями, театральными представлениями и демонстрациями различных ремесел.

Посетители имеют возможность осмотреть и купить керамические и деревянные изделия, изготовленные традиционными методами, а также изделия из кожи, металлические поковки, ювелирные изделия, скатерти, полотенца, шарфы и одеяла, одежду, натуральную косметику и туалетные принадлежности, игрушки, свечи, стекло и полиграфическую продукцию.

На ярмарке будут и различные виды хлеба, пироги, печенье, пряники, копченое мясо и колбасы, рыба, молочные продукты, мед, овощи, ягоды и фрукты. Также будут и консервы - соусы, сиропы, джемы.

Почетное место на ярмарке займут изделия из конопли, кофе из цикория, натуральные чаи, конфеты, леденцы, мороженое и различные напитки.

На рынке можно будет не только купить произведения народного искусства, но и найти множество мастеров, готовых показать и научить своему мастерству.

Можно будет освоить первые навыки в гончарной мастерской, плетении корзин, прядении шерсти, ковки сакт, изготовления подвесок, вырезания ложек и многому другому.

На рыночной площади можно будет наблюдать, как мастер по дереву Юрис Балодис в течение двух дней вырежет корыто.

В субботу, 1 июня, на ярмарке выступит группа Ziemeļmala, а в воскресение выступят этногруппа Ogas, танцевальный ансамбль Dancītis, ансамбль народной музыки Валмиерского культурного центра, пост-фолк-группа Kaligo, музыканты Александр Майерс и Харийс Варгантс.

1 июня в 11:00 и 14:00 часов в музее можно будет посмотреть пьесу драматурга Эдварда Вульфа Tapiņa atgriešanos, а 2 июня, в 11:00 и 14:00 одноактные спектакли студии Ильгюциемского центра культуры Rampa.

Латвийский этнографический музей под открытым небом - один из старейших и крупнейших музеев под открытым небом в Европе. В этом году музей отмечает свое столетие. Его площадь составляет 87 гектаров, на нем расположено 114 старинных построек со всех регионов Латвии. В музее проводятся коллекционно-хранительская, просветительская, исследовательская и реставрационная работа.

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