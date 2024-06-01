Фото От керамики до хлеба! В Этнографическом музее проходит большая ярмарка

Галерея: Ярмарка в Латвийском этнографическом мyзее

В этом году ярмарка проводится в 52-й раз. Свою продукцию здесь предлагают более 500 ремесленников, местные производители продуктов питания и косметики, книгоиздатели и предприятия общественного питания.

Как обычно, будет культурная программа с танцами, песнями, театральными представлениями и демонстрациями различных ремесел.

Посетители имеют возможность осмотреть и купить керамические и деревянные изделия, изготовленные традиционными методами, а также изделия из кожи, металлические поковки, ювелирные изделия, скатерти, полотенца, шарфы и одеяла, одежду, натуральную косметику и туалетные принадлежности, игрушки, свечи, стекло и полиграфическую продукцию.

На ярмарке будут и различные виды хлеба, пироги, печенье, пряники, копченое мясо и колбасы, рыба, молочные продукты, мед, овощи, ягоды и фрукты. Также будут и консервы - соусы, сиропы, джемы.

Почетное место на ярмарке займут изделия из конопли, кофе из цикория, натуральные чаи, конфеты, леденцы, мороженое и различные напитки.