Во время тренировки на мототрассе в Пярну погиб латвийский гонщик Юрис Апинис

В субботу, 1 июня, во время тренировки на кольцевой мототрассе в Пярну погиб латвийский гонщик Юрис Апинис, поэтому отменяются намеченные на вечер субботы и воскресенье соревнования.