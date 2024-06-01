Во время тренировки на мототрассе в Пярну погиб латвийский гонщик Юрис Апинис

В субботу, 1 июня, во время тренировки на кольцевой мототрассе в Пярну погиб латвийский гонщик Юрис Апинис, поэтому отменяются намеченные на вечер субботы и воскресенье соревнования.
Латвийский гонщик соревновался в классе Superstock 600.
По информации Pärnu Postimees, латвийский спортсмен потерял контроль над мотоциклом.
Обстоятельства трагического происшествия расследует полиция.
До конца расследования Эстонская федерация мотоциклетного спорта не будет давать дополнительных комментариев.
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