Сб, 1.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Во время тренировки на мототрассе в Пярну погиб латвийский гонщик Юрис Апинис

rus.tvnet.lv
Обновлено 1 июня 2024, 17:29
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Во время тренировки на мототрассе в Пярну погиб латвийский гонщик Юрис Апинис
Во время тренировки на мототрассе в Пярну погиб латвийский гонщик Юрис Апинис Фото: Karli Saul

В субботу, 1 июня, во время тренировки на кольцевой мототрассе в Пярну погиб латвийский гонщик Юрис Апинис, поэтому отменяются намеченные на вечер субботы и воскресенье соревнования.

Латвийский гонщик соревновался в классе Superstock 600.

По информации Pärnu Postimees, латвийский спортсмен потерял контроль над мотоциклом.

Обстоятельства трагического происшествия расследует полиция.

До конца расследования Эстонская федерация мотоциклетного спорта не будет давать дополнительных комментариев.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх