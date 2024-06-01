Из-за проблем Майка Тайсона со здоровьем его бой с Полом перенесен

Бой между 57-летний Тайсоном и звездой YouTube Полом, который на 30 лет моложе, должен был пройти 20 июля в Арлингтоне.

В прошлое воскресенье во время перелета из Майами в Лос-Анджелес Тайсон почувствовал головокружение и тошноту. Лагерь Тайсона объяснил внезапные проблемы со здоровьем язвой желудка.

В последующие несколько недель Тайсон сможет проводить только легкие тренировки, поэтому его бой с Полом был перенесен на неопределенный срок.

Тайсон не выступал в профессиональном боксе с 2005 года, однако он регулярно тренировался и, судя по опубликованным спортсменом видео, находится в хорошей физической форме. В ноябре 2020 года он провел спарринг с Роем Джонсом-младшим.

Тайсон за время своей карьеры провел 58 профессиональных боев, в которых одержал 50 побед, 44 из которых - нокаутом, и потерпел четыре поражения.

Тайсон стал первым боксером в истории, который объединил чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF, и удачно защищал их в период с 1987 по 1990 год.

В последний раз за пояса он дрался в 2002 году, когда проиграл Ленноксу Льюису.

В свою очередь Пол дебютировал в профессиональном боксе летом 2020 года и провел десять боев, в которых одержал девять побед, шесть из которых - нокаутом. Единственное его на данный момент поражение - в феврале прошлого года от Томми Фьюри.

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