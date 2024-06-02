Пассажиров автобуса смущают инструкции о порядке выхода. Rīgas satiksme объясняет ситуацию

В Риге многие пассажиры заметили на дверях автобусов плакаты с указанием порядка посадки и высадки: сначала посадка, потом высадка. Как отмечает читатель TVNET, плакаты с этой, казалось бы, перевернутой инструкцией можно увидеть уже довольно давно. Люди также делились фотографиями плакатов в социальных сетях, но никакого объяснения этой инструкции так и не появилось. TVNET+ связался с Rīgas satiksme, чтобы выяснить причины такой последовательности посадки и высадки.