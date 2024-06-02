Норвежские звезды биатлона о возможности тренироваться: это полная катастрофа

Стрельбище на известной спортивной базе в Холменколлене было закрыто в октябре прошлого года, когда местная полиция обнаружила там ряд нарушений и брешей в мерах безопасности спортивного комплекса.

Спустя семь месяцев ситуация не изменилась. Лучшие биатлонисты Норвегии до сих пор не могут там практиковаться в стрельбе.

"Это полная катастрофа. Я не могу себе представить, сколько людей бросило биатлон из-за этого, потому что они больше не могут заниматься этим в Холменколлене", — сказал Кристиансен финской телекомпании.

"Жаль, что муниципалитет Осло и пальцем не пошевелил, чтобы ускорить этот процесс", - согласился Тарьей Бё со своим коллегой.

Тандреволд тоже не понимает, как все может тянуться так долго.

"Это очень на меня влияет. Раньше это было место, где я тренировалась каждый день, а сейчас у меня даже нет туда доступа, что крайне печально. Честно говоря, трудно понять, что место, которое должно было стать тренировочным центром для национальной команды, просто закрывают на неопределенный срок", - сказала она.

Несмотря на то, что ремонт продолжается, пройдет некоторое время, прежде чем стрельбище снова станет доступным.

Все три упомянутые выше спортсмена входят в число лучших в мире биатлонистов.

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