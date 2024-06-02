Со следующего года планируют выдавать единый вид временного проездного документа

Со следующего года может быть выдан единый тип временного проездного документа, гласит законопроект, подготовленный Министерством иностранных дел.
В МИД констатируют, что в настоящее время Законом о документах, удостоверяющих личность, предусмотрено, что существует два типа документов, заменяющих документы, - свидетельство о возвращении и временный проездной документ.
Граждане, неграждане и постоянные жители Латвии с ВНЖ могут получить свидетельство о возвращении, если указанное лицо находится за границей и не имеет в своем распоряжении действующего проездного документа.
Гражданин государства-члена Европейского Союза (ЕС), страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии, место жительства которого в иностранном государстве не имеет дипломатического или консульского представительства его страны гражданства и не имеет действующего проездного документа, может получить временный проездной документ.
Временный проездной документ может получить гражданин страны Европейского союза (ЕС), страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии, который находится в другом государстве без документов, и в стране где нет дипломатического или консульского представительства.
Ожидается, что всем вышеперечисленным лицам будет выдан единый документ, заменяющий документы, удостоверяющие личность.
Планируется, что в будущем будет выдаваться и временный проездной документ с целью, чтобы его владелец в течение срока действия документа мог однократно пересечь границу страны назначения и вернуться в страну своего гражданства или проживания.
После возвращения в страну назначения лицо должно будет сдать временный проездной документ компетентному органу своей страны, если такое условие предусмотрено законодательством страны.
В настоящее время в законе не указано, что временный проездной документ выдается лицу, которое находится за границей, например, с целью туризма, посещения друзей или родственников, с дальнейшей целью возвращения в страну своего гражданства или проживания.
Если лицо постоянно пребывает за границей, то в случае утери, повреждения, уничтожения или по какой-либо другой причине, ему должен быть выдан новый документ, удостоверяющий личность.
В законе можно предусмотреть, что временный проездной документ жителям Латвии выдается в случаях, когда лицо пребывает за рубежом временно, то есть не проживает в иностранном государстве постоянно и оно не является страной его постоянного проживания.
Гражданину государства-члена ЕС, страны ЕЭЗ или Швейцарии, за исключением гражданина Латвии, будет выдан временный проездной документ, если он обратится в дипломатическое или консульское представительство Латвии за границей. Временный проездной документ также может быть выдан в случаях, например, когда страна гражданства лица не отвечает на запрос или возникли другие чрезвычайные обстоятельства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!