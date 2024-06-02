Трагические сутки на дорогах: зарегистрировано более 100 дорожно-транспортных происшествий

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали 11 человек, сообщает Государственная полиция.
Среди пострадавших были два пешехода, один велосипедист и два водителя электроскутеров.
За вождение в состоянии опьянения задержаны 13 водителей, в том числе девять водителей понесут уголовную ответственность.
За нарушение скорости составлено 190 протоколов, за агрессивное вождение - два, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 434 протокола.
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