Трагические сутки на дорогах: зарегистрировано более 100 дорожно-транспортных происшествий

Среди пострадавших были два пешехода, один велосипедист и два водителя электроскутеров.

За вождение в состоянии опьянения задержаны 13 водителей, в том числе девять водителей понесут уголовную ответственность.

За нарушение скорости составлено 190 протоколов, за агрессивное вождение - два, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 434 протокола.

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