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Трагические сутки на дорогах: зарегистрировано более 100 дорожно-транспортных происшествий

rus.tvnet.lv/LETA
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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали 11 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших были два пешехода, один велосипедист и два водителя электроскутеров.

За вождение в состоянии опьянения задержаны 13 водителей, в том числе девять водителей понесут уголовную ответственность.

За нарушение скорости составлено 190 протоколов, за агрессивное вождение - два, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 434 протокола.

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