Граудиня и Самойлова одержали победу вышли в финал турнира в Польше

Латвийские спортсменки, посеянные под первым номером турнира, в полуфинале обыграли канадок Хизер Бенсли и Софи Буковец (13-е место) со счетом 2:0 (21:11, 21:18).

Уже сообщалось, что после двух побед в группе латвийский дуэт занял первое место, сразу выйдя в 1/8 финала.

В 1/8 финала со счетом 2:1 (17:21, 21;12, 18:16) были обыграны француженки Клеменс Виейра и Алина Шамеро (18-е место), а в четвертьфинальной игре со счетом 2-0 (21: 14, 21:19) - австралийки Мариафи Артачо дель Солар и Талика Клэнси (4-е место).

В Польше продолжается битва за рейтинговые очки для олимпийского отбора, который продлится до 9 июня, определив 17 лучших команд как среди женщин, так и среди мужчин.

Тина Граудиня и Анастасия Самойлова уже обеспечили себе место на Олимпийских играх в Париже.

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