Пугачева и Галкин на яхте, Лобода в Даугавпилсе, а Смольянинов в США

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. На этот раз они выдались невероятно насыщенными и полными поездок и встреч!
Интарс Бусулис выступал
Элина Глузунова грустила
София Стужук встретила лето
Эмили Ратаковски ходила в купальнике по улице
Алла Пугачева и Максим Галкин наслаждались летом на яхте
Маркус Рива тренировался
Светлана Лобода в Даугавпилсе
Рената Литвинова на показе дочери
Амината смотрела в небо
Лева Би-2 встретился с Андреем Макаревичем
Артур Смольянинов гастролирует по США
Катрина Гупало выступала на празднике в Огре
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