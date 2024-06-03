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Пугачева и Галкин на яхте, Лобода в Даугавпилсе, а Смольянинов в США

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. На этот раз они выдались невероятно насыщенными и полными поездок и встреч!

Интарс Бусулис выступал

Элина Глузунова грустила

София Стужук встретила лето

Эмили Ратаковски ходила в купальнике по улице

Фото: instagram.com/emrata скриншот

 Алла Пугачева и Максим Галкин наслаждались летом на яхте

Маркус Рива тренировался

Светлана Лобода в Даугавпилсе

Рената Литвинова на показе дочери

Амината смотрела в небо

Лева Би-2 встретился с Андреем Макаревичем

Артур Смольянинов гастролирует по США

Катрина Гупало выступала на празднике в Огре

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