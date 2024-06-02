Поможет ли применение западного оружия по территории России изменить ход войны в Украине?

Украина получила HIMARS в рамках международной военной помощи Фото: Getty Images

Единственное оружие, способное перехватить эти самолеты, которое есть в распоряжении Украины на данный момент, — американская система ПВО Patriot. Однако размещение этих комплексов в районе Харькова сопряжено с огромным риском. Беспилотники-шпионы могут быстро обнаружить их, после чего Россия может ударить по ним ракетами типа «Искандер» и уничтожить эти дорогостоящие системы.

Интересно, что Великобритания и Франция, которые поставляют Украине крылатые ракеты совместного производства Storm Shadow (или Scalp, как их называют во Франции), не ввели четких ограничений на их использование. А их дальность может достигать 250 км.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам на прошлой неделе: «Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину».

И такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadows/Scalps, сказал Би-би-си офицер военной авиации, попросивший об анонимности. По его словам, теперь ВСУ могут наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной.

Однако такие операции будут ограничены по своим результатам.

Украинские Су-24, оснащенные этими крылатыми ракетами, должны приблизиться к российской границе, чтобы запустить их, что делает их уязвимыми для российских систем ПВО.