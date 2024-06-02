Фото Профессионалы, дети и даже президент! Рижский веломарафон собрал сотни участников

2 июня прошел Рижский веломарафон Toyota, во время которого состоялись соревнования на четырех дистанциях, сообщает Латвийская федерация велосипедного спорта (LRF).
Зона старта и финиша находилась на набережной 11 ноября, а трассы шли по крупным улицам Риги и мостам.
Галерея: Рижский веломарафон
Особым гостем мероприятия стал Том Скуйиньш - велосипедист мирового уровня. В веломарафоне участие приняли как опытные спортсмены, так и дети.
Среди участников был и Эдгар Ринкевич, который поделился опытом веломарафона в соцсетях, пошутив: "На Рижском веломарафоне боролся за почетное последнее место, проиграл... в другой раз..."
Rīgas velomaratonā cīnījos par godpilno pēdējo vietu, zaudēju…citreiz…🚴 pic.twitter.com/fyYVXRY4MJ— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 2, 2024
Рижский веломарафон проходил в четырех дистанциях - народная дистанция, семейная дистанция Maxima, критерийный и детский заезды.
Больше всего участников собралось на народную дистанцию - ее длина составляет 32 километра, она разделена на два круга. На эту дистанцию вышли более тысячи велосипедистов.
В последние годы значительно выросло число участников семейного заезда Maxima, который в этом году пресекал Южный и Вантовый мосты и протяженностью составил 16 километров. Заезд предусмотрен в первую очередь для семей и любителей неспешного темпа, которые хотят проехать по центральным улицам Риги в безопасных условиях.
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