Фильмовый бизнес нового депутата ЕП Пуполса: тайные спонсоры, платежи через посредников и не только

За два месяца до окончания срока в Европарламента Латвия получила нового депутата. Сложенный Даце Мелбарде мандат перенял представитель Национального объединения (НО) Ансис Пуполс, который еще до того, как стал кандидатом в депутаты, вызвал резонанс своим сообщением в соцсетях, что двухмесячной зарплаты европарламентария хватит для приобретения новой съемочной техники. Пуполс по-прежнему называет себя журналистом, так как руководимое им общество зарегистрировало в качестве СМИ портал, публикующие спродюсированные им документальные фильмы. Передача De facto Латвийского телевидения сообщает, что финансирование этих фильмов не было понятным, однако Пуполсу до середины июня нужно будет подать в Европарламент декларацию, в которой указаны доходы за трехлетний период до того, как он стал депутатом.
Несмотря на то, что сессия Европарламента закончилась и никаких заседаний в Брюсселе и Страсбурге не проходит, Пуполс с середины мая стал депутатом ЕП. О решении перенять сложенный Мелбарде мандат он сообщил публично, указав, что несколько месяцев зарплаты в Европарламенте сгодятся для приобретения съемочной техники.
Кроме 10 тысяч евро зарплаты за эти два месяца европейские налогоплательщики оплатят и зарплату помощников Пуполса. Ему не понравился вопрос De facto, как сильно он будет осваивать 29 000 евро в месяц, предназначенных для помощников евродепутатов и поставщиков услуг:
"Осваивать - это ваше слово. У меня свой срок полномочий... Принимая во внимание, что этот срок очень короткий, я реализую его как можно конкретнее и продуктивно".
У него уже есть зарегистрированный ассистент в Брюсселе, и сейчас он набирает трех местных ассистентов. Имена этих людей Пуполс не раскрывает, пока договоры не вступили в силу. Помощники будут помогать Пуполсу организовывать поездки - в одной в Грузии он уже побывал - и писать запросы в Еврокомиссию.
Пуполс и сейчас, будучи европарламентарием, продолжает называть себя журналистом. Так он заявил о себе и приглашая людей на организуемый в библиотеке Огрского края вечер фильмов. Публике Пуполс продемонстрировал три фильма - "Экспортеры" о российской дочке предприятия Olainfarm, Darva о табачной индустрии и электронных сигаретах как хорошей альтернативе, и "Вывод российской армии. Неизвестные страницы", где значительная роль отведена находящемуся под санкциями российскому миллиардеру, гражданину Латвии Петру Авену. По техническим причинам Пуполсу пришлось демонстрировать свои фильмы с YouTube, поэтому, например, историю Авена жителям Огре пришлось слушать на русском языке с английскими субтитрами.
Создание исторического фильма совпадает со временем, когда активно шли дискуссии о гражданстве Авена и позиции Латвии в вопросе его санкций.
Пуполс утверждает, что идея о фильме пришла ему в голову, так как вывод российской армии до сих пор не исследовался. От кого-то Пуполс узнал, что у Авена есть много что об этом рассказать, поэтому он договорился об интервью через представителя его благотворительного фонда.
На вопрос, как ему удалось договориться об интервью, так как Авен для латвийских журналистов не был особо достижим, Пуполс отрезал: "Это не моя проблема, что он не доступен для интервью другим журналистам. У меня с этим нет никакой связи".
На вопрос, является ли он по-прежнему журналистом, Пуполс ответил утвердительно. Он и политик и продюсер фильмов, но не специалист по общественным отношениям. На вопрос De facto, получает ли он деньги от треnьих лиц за создание фильмов, Пуполс ответил: "Нет".
Несмотря на то, что портал руководимого Пуполсом общества Baltic Center of Visual Researches называется nemelo.lv, сам Пуполс в этот раз говорит неправду. De facto четко известны по меньшей мере два спродюсированных им видео, за которые были получены деньги от заинтересованных лиц.
В фильме "Вершины сосен", критикующем "Зеленый курс" Европейского союза, в конце титров выражается благодарность за сотрудничество государственному акционерному обществу Latvijas valsts meži (LVM).
De facto стало известно, что Пуполс также получил внешнее финансирование для своего предыдущего фильма о "Зеленом курсе" - "Зеленая сделка". Кристап Клаусс, член правления Латвийской ассоциации лесопромышленников и торговцев, подтвердил De facto: организация участвовала в финансировании фильма Пуполса "Зеленый курс". Он отказался назвать точную сумму поддержки, но подчеркнул, что это единственный фильм Пуполcа, в котором участвовала ассоциация.
В титрах или описаниях к этим фильмам о таком сотрудничестве ничего не упоминается. Кроме того, и годовые отчеты общества Пуполса не свидетельствуют о том, что в 2021 и 2022 годах, когда вышла "Зеленая сделка", у него были какие-то значимые доходы. Когда De facto спросила Пуполса об информации от ассоциации лесопромышленников, его память немного улучшилась:
"У меня лично, по-моему, не было никакой поддержки за "Зеленую сделку". Может быть, была через кого-то другого, но тогда я должен посмотреть на свои собственные контракты. Но в любом случае, если и была поддержка другого фильма, то в этих документах был пункт о том, что мой спонсор не должен влиять на мое содержание, и этот пункт был соблюден, и никто не собирается указывать мне, как снимать фильм".
На вопрос, почему в титрах не упомянуты спонсоры, Пуполс сообщил: "Титры - это мой журналистский выбор. Как как я пишу титры, я могу это делать. У меня нет обязанности отражать всю свою личную информацию".
"Не помнит" Пуполс и поддержку LVM, как и через каких людей было заключено соглашение и как происходила оплата - нужно спросить у бухгалтера. Обещание выслать информацию позже Пуполс не выполнил.
В свою очередь LVM вопрос De facto о том, с кем на самом деле был заключен договор о фильме "Вершины сосен", какая была сумма и куда перечислили деньги, проигнорировало. Впрочем, предприятие указало, что с самим Пуполсом не были заключены договоры о сотрудничестве. Пуполс не отозвался на просьбу передачи объяснить, почему LVM пытается от него дистанцироваться.
С этим госпредприятием Пуполса связывает еще один занятный эпизод деятельности. Вскоре после выборов в 14-й Сейм, когда шли переговоры о создании второй коалиции Кариньша, в распоряжение De facto попала ссылка на короткометражный фильм Пуполса о том, как хорошо работать в LVM и его руководитель Петерс Путниньш. Сразу же после этого Пуполс сделал видео недоступным, однако его успел опубликовать портал puaro.lv.
Пуполс утверждает, что он это видео не планировал показывать общественности и обслуживание руководства LVM отрицает:
"Это твое мнение о том, как этот продукт выглядит. Я тебе говорю, это был мой черновой материал и его решил не публиковать". На вопрос, был ли какой-нибудь договор о создании этого фильма с LVM или деньги, депутат ЕС ответил: "Мне кажется, ты одарен".
Пуполс также заявил De facto, что у него не было никаких договоров о сотрудничестве в связи с фильмом о выводе российской армии, в котором значительная роль отведена воспоминаниям Авена и размышлениям экспертов о том, заслужил ли он санкции.
De facto заметила, что постами Пуполса о фильме одним из первых регулярно делился специалист по общественным отношениям Филипп Раевский из компании Mediju tilts.
Пуполс на вопрос о сотрудничестве с Раевским и Mediju tilts, принимая во внимание то, что Раевский активно делится постами о фильме, ответил так: "Вообще, я о нем могу сказать, что он нормальный пацан. (...) Потому что он понимает, что это хороший фильм. Он просто умный человек".
Сам Раевский на вопросы, есть ли у Mediju tilts с Пуполсом какое-то сотрудничество, по сути не ответил:
"Первая вещь, которую я хочу сказать. Итак, Mediju tilts не вмешивается в решение взаимных конфликтов двух журналистов, уважаемых журналистов, таких как вы, таких как Анисис Пуполс. Это первая вещь. Вторая вещь, которую я хочу сказать - мы своих партнеров по сотрудничеству не сдаем, это наш принцип. Это просто конфиденциальные отношения".
Несмотря на то, что Раевский и сам Пуполс по-прежнему называют нового европарламентария журналистом, теперь он политик, и, вопреки недавно сказанному лидерами партии, по-прежнему связан с НО. "Я член национального объединения. Я даже членские взносы заплатил чисто недавно", - заявил Пуполс, но на вопрос о баллотировании на предстоящих через год муниципальных выборах указал, что они еще слишком далеко.
Пуполс допускает, что после истечения срока полномочий депутата Европарламента он мог бы возобновить статус организации общественной пользы для своей ассоциации, которая издает nemelo.lv. Статус был снят два года назад, потому что Пуполс забыл вовремя подать отчет.
Однако существует большая вероятность того, что ассоциация в настоящее время существует только на бумаге - неясно, проводились ли в ней собрания членов и, следовательно, есть ли у нее легитимный совет. Это следует из ответа De facto Сандиса Семенова, другого основателя и члена правления Балтийского центра визуальных исследований. Ассоциация до сих пор зарегистрирована в квартире Семенова. "С моей стороны работа в ассоциации была заморожена, и у меня нет никакой информации о ее работе. Я неоднократно обращался к Ансису Пуполсу с просьбой перерегистрировать ассоциацию по другому юридическому адресу или ликвидировать ее", - написал Семенов в ответ.
Последний опубликованный годовой отчет общества - за 2022 год. Единственным доходом является пожертвование в размере 200 евро от Āgenskalna garās pūku priedītes. Эта компания принадлежит матери Пуполса, а его жена входит в состав правления. Последний годовой отчет компании был за 2020 год, и у нее имеется налоговый долг в размере 22 000 евро. Пуполс был проинформирован об этом и обещает, что долг перед государством будет погашен в ближайшее время.
Как известно De facto, на этой неделе Пуполс, будучи депутатом Европарламента, у которого, как он утверждает, срок распланирован по дням, продолжал работать над одним из своих фильмов, отправляя вопросы лицам, связанным с Olainfarm. В переписке он не указывает, кого представляет, а подписывается просто как Ансис Пуполс.
1/ Sen nebiju tā smējusies. Ne tikai par @ansispupols “unikālo” know-how taisīt pasūtījuma gabalus un nenorādīt to finansētājus, pie viena uzdodoties par źurnālistu. https://t.co/18T9UiOw0T— Sanita Jemberga (@jemberga) June 2, 2024
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