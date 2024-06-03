Фильмовый бизнес нового депутата ЕП Пуполса: тайные спонсоры, платежи через посредников и не только

Пуполс допускает, что после истечения срока полномочий депутата Европарламента он мог бы возобновить статус организации общественной пользы для своей ассоциации, которая издает nemelo.lv. Статус был снят два года назад, потому что Пуполс забыл вовремя подать отчет.

Однако существует большая вероятность того, что ассоциация в настоящее время существует только на бумаге - неясно, проводились ли в ней собрания членов и, следовательно, есть ли у нее легитимный совет. Это следует из ответа De facto Сандиса Семенова, другого основателя и члена правления Балтийского центра визуальных исследований. Ассоциация до сих пор зарегистрирована в квартире Семенова. "С моей стороны работа в ассоциации была заморожена, и у меня нет никакой информации о ее работе. Я неоднократно обращался к Ансису Пуполсу с просьбой перерегистрировать ассоциацию по другому юридическому адресу или ликвидировать ее", - написал Семенов в ответ.

Последний опубликованный годовой отчет общества - за 2022 год. Единственным доходом является пожертвование в размере 200 евро от Āgenskalna garās pūku priedītes. Эта компания принадлежит матери Пуполса, а его жена входит в состав правления. Последний годовой отчет компании был за 2020 год, и у нее имеется налоговый долг в размере 22 000 евро. Пуполс был проинформирован об этом и обещает, что долг перед государством будет погашен в ближайшее время.

Как известно De facto, на этой неделе Пуполс, будучи депутатом Европарламента, у которого, как он утверждает, срок распланирован по дням, продолжал работать над одним из своих фильмов, отправляя вопросы лицам, связанным с Olainfarm. В переписке он не указывает, кого представляет, а подписывается просто как Ансис Пуполс.

1/ Sen nebiju tā smējusies. Ne tikai par @ansispupols “unikālo” know-how taisīt pasūtījuma gabalus un nenorādīt to finansētājus, pie viena uzdodoties par źurnālistu. https://t.co/18T9UiOw0T — Sanita Jemberga (@jemberga) June 2, 2024

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