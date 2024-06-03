Инфографика В Латвии началось предварительное голосование на выборах в Европарламент

Досрочно проголосовать на выборах можно сегодня с 8:00 до 13:00, в четверг, 6 июня, с 16:00 до 20:00, в пятницу, 7 июня, c 13:00 до 18:00.

С сегодняшнего дня до 12:00 дня выборов 8 июня те граждане, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок, могут зарегистрироваться для голосования по месту нахождения. Для этого нужно написать заявление с указанием имени, персонального кода, номера телефона, адреса, а при проживании в многоквартирном доме - кода входной двери.

Заявление можно написать, используя анкету ЦИК или в свободной форме. Письменное заявление о голосовании на дому на ближайший избирательный участок может принести родственник, сосед или другое доверенное лицо. Заявление также можно отправить по электронной почте в местную избирательную комиссию, однако оно должно быть подписано электронной подписью.

В день выборов в Европарламент в субботу, 8 июня, с 8:00 до 20:00 в Латвии будет открыто 945 избирательных участков, а еще 50 - за рубежом.

Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в Латвии или за рубежом. Голосовать на выборах в Европарламент могут и граждане Латвии, и граждане других стран ЕС, которым на день выборов исполнилось 18 лет.

В выборах в Европарламент в Латвии участвуют 16 партий и их объединений: "Согласие", Новая консервативная партия, Национальное объединение, "Латвия на первом месте", "Для развития Латвии", Центристская партия, "Объединение Младолатыши", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Сила народной власти", "Движение "За!"", "Суверенная власть", "Народ. Земля. Государство", Союз зеленых и крестьян, "Новое Единство" и "За стабильность!".

В целом в Европарламент баллотируются 272 кандидата, в том числе 164 мужчины и 108 женщин. Средний возраст кандидатов составляет 46,5 лет. Самому молодому кандидату - 21 год, самому старшему - 86. Семь кандидатов имеют основное образование, 31 - среднее, 234 - высшее.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!