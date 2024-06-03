Фото В Ропажском крае полиция нашла незаконное производство алкоголя

2 мая полиция проверила информацию о незаконном производстве, хранении, перевозке и сбыте алкогольных напитков в крупном размере в Валодзе Стопиньской волости. На момент совершения преступления были задержаны три мужчины 1966, 1975 и 1975 г.р.

При проведении восьми обысков было выявлено и изъято около 1000 литров жидкостей различных цветов с характерным для алкоголя запахом, 50 литров сироповидной жидкости и 15 литров различных добавок, предназначенных для изготовления различного вида алкоголя, таких как рома, виски, бальзам, бренди.

Фото: Valsts policija

Один из задержанных ранее уже попадал в поле зрения полиции за совершение аналогичных преступлений. Подозреваемым мужчинам была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Эти лица предполагали реализовать незаконный алкоголь в так называемых "точках" на территории Рижского региона, примерно за 7-8 евро за литр.

Фото: Valsts policija

Изъятый алкоголь опасен для жизни и здоровья человека, так как по результатам проведенных экспертиз было установлено, что во время производства для получения спиртных напитков использовалось дезинфицирующее средство, содержащее технический спирт. По заключению эксперта, изъята содержащая этиловый спирт жидкость с примесью изопропилового спирта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!