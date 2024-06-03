Инфографика В первый день выборов в Европарламент в Латвии проголосовал почти 1% имеющих право голоса

Сегодня по всей Латвии началось предварительное голосование, и 945 избирательных участков были открыты с 8:00 до 13:00.

Досрочно проголосовать на выборах можно будет также в четверг, 6 июня, с 16:00 до 20:00, и в пятницу, 7 июня, c 13:00 до 18:00.

В день выборов в Европарламент 8 июня участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В выборах в Европарламент в Латвии участвуют 16 партий и их объединений: "Согласие", Новая консервативная партия, Национальное объединение, "Латвия на первом месте", "Для развития Латвии", Центристская партия, "Объединение Младолатыши", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Сила народной власти", "Движение "За!"", "Суверенная власть", "Народ. Земля. Государство", Союз зеленых и крестьян, "Новое Единство" и "За стабильность!".

В целом в Европарламент баллотируется 271 кандидат, в том числе 163 мужчины и 108 женщин. Средний возраст кандидатов составляет 46,5 лет. Самому молодому кандидату - 21 год, самому старшему - 86. Семь кандидатов имеют основное образование, 31 - среднее, 234 - высшее.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!