Посетители ресторанов Gan Bei могут попробовать авторские коктейли от Чемпиона Мира

Денис Смирновс — звезда латвийского бартендинга. В профессии он уже 25 лет, а в 2023 году стал чемпионом мира в одной из самых сложных дисциплин — «Игристые коктейли», а также лауреатом премии Best Technical Skills Award 2023. Сегодня Денис — президент Латвийской федерации барменов. Он постоянно развивается в профессии, участвует в чемпионатах, изучает технологии и создает авторские коктейли.
С 21 мая в сети ресторанов Gan Bei появится коктейльное меню, эксклюзивно разработанное Денисом Смирновсом.
Мы поговорили с Денисом о том, насколько коктейльное мастерство популярно в Латвии и что требуется бартендеру для приготовления авторского коктейля.
О профессии бармена
Профессия бармена имеет клише «быстрой профессии»: сюда приходят молодые ребята, «мешают коктейли» пару лет и уходят в другие специальности. Многие считают, что можно посмотреть видео в TikTok и сразу идти работать.
На самом деле профессиональный бармен, как и шеф-повар, должен обладать знаниями в химии, физике, истории, изучать технологические процессы и знать культуру употребления спиртных напитков. К примеру, на чемпионате мира мы должны были не просто приготовить коктейль, но и правильно его презентовать. Оценивалось даже ораторское мастерство.
В этом году меня избрали президентом Латвийской федерации барменов, и одна из моих целей — сделать профессию бармена увлекательнее, интереснее и безопаснее. Благодаря этой профессии я объездил полмира и познакомился с различными культурами.
О коктейльной культуре и тенденциях
Коктейльной культуре в мире уже около 200 лет. И составы коктейлей всегда тесно зависели от исторических событий и культурных особенностей. Изначально было всего три ингредиента: сахар, кислая часть и алкоголь. Но потом появились тропические коктейли, а с эрой дискотек возник запрос на что-то новое и интересное.
Сегодня даже производители крепких алкогольных напитков работают над вкусами, добавляют дополнительные ингредиенты, экспериментируют с бочками. Как и в кулинарии, в каждой стране есть свои особенности и «почерк». В Скандинавии преобладают сухие и горькие нотки, тогда как южные страны предпочитают «более сладкие» вкусы.
Коктейли — это искусство или наука?
Когда художник пишет картину, ему необходимо придумать интересный сюжет, обладать техникой и разбираться в свойствах красок, знать, как их правильно смешивать, сколько времени сохнет каждый слой и так далее.
Миксология, искусство смешивания коктейлей, зашла так далеко, что бармены работают с кислотами и азотом. Для этого нужны знания химии и технологий приготовления. Сейчас я получаю дополнительное образование — технолог пищевой промышленности, где мы изучаем молекулярные свойства продуктов.
Как происходит создание авторского коктейля?
Самое важное — качество напитка. Нужно обладать опытом, знать технологии приготовления и санитарные нормы. Важен технический момент: как хранилось, из чего сделано, с чем можно и нельзя смешивать.
Далее идет изучение истории и культуры. Как я часто говорю, мы не только химики, но и историки. Создавая коктейльную карту для Gan Bei, я изучал не только коктейльную культуру Азии, но и кухню самого ресторана, специфику блюд и концепцию заведения в целом.
Рестораны Gan Bei — это микс Европы и Азии. Коктейльное меню — это своеобразное путешествие в азиатскую культуру для латвийского обывателя. Многие продукты и вкусовые сочетания азиатских коктейлей могут быть непонятны европейцам, поэтому я креативно подошел к классическим коктейлям, добавив локальные продукты и азиатскую стилистику в современной версии.
Например, есть мексиканский коктейль Палома. А здесь можно попробовать азиатскую палому с личи. Коктейль будет хорошо сочетаться с суши и имбирем. Таким образом, посетители Gan Bei смогут ощутить нотки сразу нескольких культур.
Это касается как алкогольных, так и безалкогольных коктейлей. Раньше я относился к моктейлям скептически, но потом понял, что это возможность для непьющих людей приобщиться к миру коктейлей. Если раньше безалкогольный коктейль готовился из лимонада с сиропом и льдом, то сегодня вы получаете качественные продукты и интересные вкусовые сочетания.
С уважением, Денисс Смирновс
Президент Латвийской Федераци Барменов