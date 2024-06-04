Посетители ресторанов Gan Bei могут попробовать авторские коктейли от Чемпиона Мира

Коктейльной культуре в мире уже около 200 лет. И составы коктейлей всегда тесно зависели от исторических событий и культурных особенностей. Изначально было всего три ингредиента: сахар, кислая часть и алкоголь. Но потом появились тропические коктейли, а с эрой дискотек возник запрос на что-то новое и интересное.

Сегодня даже производители крепких алкогольных напитков работают над вкусами, добавляют дополнительные ингредиенты, экспериментируют с бочками. Как и в кулинарии, в каждой стране есть свои особенности и «почерк». В Скандинавии преобладают сухие и горькие нотки, тогда как южные страны предпочитают «более сладкие» вкусы.

Коктейли — это искусство или наука?

Когда художник пишет картину, ему необходимо придумать интересный сюжет, обладать техникой и разбираться в свойствах красок, знать, как их правильно смешивать, сколько времени сохнет каждый слой и так далее.

Миксология, искусство смешивания коктейлей, зашла так далеко, что бармены работают с кислотами и азотом. Для этого нужны знания химии и технологий приготовления. Сейчас я получаю дополнительное образование — технолог пищевой промышленности, где мы изучаем молекулярные свойства продуктов.

Как происходит создание авторского коктейля?

Самое важное — качество напитка. Нужно обладать опытом, знать технологии приготовления и санитарные нормы. Важен технический момент: как хранилось, из чего сделано, с чем можно и нельзя смешивать.