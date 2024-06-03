За полгода произошло 201 ДТП с велосипедами. Погибли четыре человека

В прошлом году за аналогичный период произошло 219 ДТП с участием велосипедистов, пострадали 138 и погибли восемь человек.

Сегодня, 3 июня, отмечается Международный день велосипедов, поэтому Госполиция напоминает о безопасности при участии в дорожном движении на велосипеде. Кроме того, только начались летние школьные каникулы, а значит, в движении будет участвовать больше велосипедистов - не только взрослых, но и маленьких. Чтобы передвижение на велосипеде не закончилось травмами, Госполиция призывает помнить о мерах безопасности.

Во-первых, сами велосипедисты не должны ездить безрассудно. Для безопасного передвижения важно помнить самому и напоминать детям, что при езде на велосипеде нужно выбирать скорость, которая не угрожает безопасности всех участников движения.

Особую осторожность необходимо соблюдать при пересечении проезжей части, перекрестка или выезда из дворов.

Также для безопасности велосипедиста важен шлем: правила дорожного движения гласят, что дети до 16 лет при езде на велосипеде должны иметь на голове застегнутый защитный шлем. Чтобы младшие участники движения во время падения были защищены от различных травм, рекомендуется использовать защитные накладки на локти и колени.

Перед выездом нужно убедиться в технической исправности велосипеда - он должен быть оборудован тормозами и светоотражателями. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипед с обеих сторон должен быть оснащен светоотражателями: спереди - белым, сзади - красным светоотражателем, кроме того, спереди должен гореть белый фонарик, а сзади - красный.

Если фонарей нет или они не работают, водитель велосипеда должен быть одет в светоотражающий жилет или одежду с хорошо заметными элементами из светоотражающего материала.

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