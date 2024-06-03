Успех или жизнь на расслабоне?

В массы внедряется идея, что надо жить «на расслабоне». Реклама обещает нам красивую жизнь и удовольствие, но красивая жизнь и удовольствие не записаны в декларации прав человека. За это придётся побороться. Когда предприниматель создаёт компанию, зачастую он не осознаёт, что создаёт команду, за которую он должен отвечать. Когда новый сотрудник устраивается на работу, он тоже не видит, что становится частью команды. Даже если компания может себе позволить «покупать» дорогих специалистов, кто-то должен создавать и поддерживать боевой дух и единство группы. Для чего? Для достижения успеха. Чтобы поддерживать команду в хорошей форме, надо обучать и тренировать всех игроков. Без этого скорость и качество теряются. Итог: даже лояльный клиент уходит.

Вот один из лайфхаков. При обучении или тренировках сотрудников полезно объединять их в пары для регулярных совместных тренировок и упражнений. В этом случае они по очереди играют роль ученика и тренера. Тренер задаёт вопросы или просит выполнить действия в правильной последовательности. При этом у пары есть необходимый письменный материал или инструкции. Руководитель, наблюдающий за такими тренировками, может составить достаточно объективное представление о заинтересованности и потенциале сотрудника. Результатом обучения должна быть компетентность. Результатом компетентности должно быть производство.

Американский исследователь и создатель передовой технологии обучения Л. Рон Хаббард всегда делал акцент на компетентности и производстве: «БОЕВОЙ ДУХ зависит от производства. В обучении ПРОИЗВОДСТВО – это явная демонстрация компетентности. БОЕВОЙ ДУХ ВЫСОК, КОГДА ЧЕЛОВЕК ПРОЯВЛЯЕТ КОМПЕТЕНТНОСТЬ. БОЕВОЙ ДУХ ВЫСОК, КОГДА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЫСОТЕ». Наиболее ярко это демонстрируется в спорте. Наградой за компетентность становятся призовые места и медали. В бизнесе – это место на рынке, прибыль и зарплата сотрудников.

Марите Константинова, исполнительный директор First Baltic Hubbard College of Administration, выступила на традиционной весенней бизнес-конференции, транслировавшейся из Риги. Она показала, как руководители и владельцы могут справиться с текучкой и чередой непрекращающихся проблем, организовав обучение сотрудников. Дополнительный бонус: регулярно обучающийся сотрудник не раздражает окружающих своим растерянным видом и непрофессионализмом. Он демонстрирует компетентность и получает удовольствие от своей работы.

Маленькое замечание для скептиков. Учебные академии могут себе позволить крупные компании, а малому и среднему бизнесу можно организовать небольшую учебную комнату с профессиональными материалами, пособиями и необходимым оборудованием.

14 июня Марите выступит в рамках открытого онлайн-собрания WISE Baltijas uzņēmēju klubs. Название вебинара: «КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОТРУДНИК – СОЗДАТЬ ИЛИ НАЙТИ?». Что делать с нехваткой квалифицированных кадров? Что побуждает людей трудиться на благо компании? Что демотивирует сотрудника? У нас есть ответ!

Присоединяйтесь! Мы расскажем, как быстро получить сильного сотрудника, нацеленного на рост и расширение бизнеса.

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