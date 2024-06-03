Герб на автономерах: "Объединенный список" выступил с инициативой. Какой в ней смысл?

Объединение партий "Объединенный список" предлагает установить в законе "О государственном гербе Латвии" право на использование малого государственного герба на автомобильных номерных знаках.
Поправки к закону о разрешении на использование малого государственного герба на номерных знаках транспортных средств и прицепов подали депутаты "Объединенного списка" Андрис Кулбергс, Эдвард Смилтенс, Раймонд Бергманис, Эдгар Таварс и Лаурис Лизбовскис.
Они отмечают, что использование герба на номерных знаках автомобилей укрепит ощущение принадлежности к Латвии, повысит патриотизм и позволит каждому зарегистрированному в стране транспортному средству популяризировать Латвию за пределами страны.
"Автомобилисты могли бы ощущать гордость за свою страну, видя ее символ - герб - на своих транспортных средствах", - отмечают депутаты.
Они предлагают внести такие поправки с 1 января 2026 года.
Как отмечает "Объединенный список", в некоторых странах Евросоюза в регистрационные номерные знаки транспортных средств уже включен государственный герб.
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