В Кулдигском крае сгорели три автомобиля и семь мотоциклов

В Никрацской волости Кулдигского края в результате пожара сгорели три автомобиля и семь мотоциклов, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов на пожар поступил около 2:30. На месте происшествия было обнаружено, что открытым пламенем горят восемь гаражей общей площадью 300 квадратных метров, в которых находятся различные транспортные средства. Пожар был ликвидирован в течение трех часов.
Всего в минувшие сутки в VUGD поступило 37 вызовов: девять - на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, а девять звонков были ложными.
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