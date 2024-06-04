Вт, 4.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Кулдигском крае сгорели три автомобиля и семь мотоциклов

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пожарная машина
Пожарная машина Фото: Jānis Škapars/TVNET

В Никрацской волости Кулдигского края в результате пожара сгорели три автомобиля и семь мотоциклов, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на пожар поступил около 2:30. На месте происшествия было обнаружено, что открытым пламенем горят восемь гаражей общей площадью 300 квадратных метров, в которых находятся различные транспортные средства. Пожар был ликвидирован в течение трех часов.

Всего в минувшие сутки в VUGD поступило 37 вызовов: девять - на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, а девять звонков были ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх